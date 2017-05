Pizza Hut isi cere scuze, dupa ce franciza sa din Israel a folosit imaginea unui detinut palestinian in greva foamei pentru a-si face reclama

Postarea Facebook atribuita francizei israeliene a provocat indignarea palestinienilor si apeluri la boicot pentru produsele Pizza Hut.Fotografia incriminata se foloseste de greva foamei declansata in 17 aprilie de sute de palestinieni in inchisorile israeliene, la apelul lui Marwan Barghouthi, figura populara in randul palestinienilor si considerat terorist de Israel. Acesta a primit o condamnare de 5 ani de inchisoare pentru rolul jucat in atentatele sangeroase din timpul celei de-a doua Intifade (2000-2005).Autoritatile israeliene au difuzat duminica doua inregistrari video cu Marwan Barghouthi, intors cu spatele, si care parea sa manance, in conditiile in care ar fi trebuit sa fie in greva foamei. Difuzarea acestor imagini viza discreditarea sa. Partizanii sai au denuntat inregistrari trucate.Pizza Hut Israel a folosit imaginile pentru a insera o cutie de pizza pe podeaua celulei, potrivit capturilor de ecran difuzate pe larg pe retelele sociale."Barghouthi, daca renunti la greva foamei, este cel mai bine sa o faci cu o pizza", spune sloganul.Imaginea disparuse miercuri dimineata de pe pagina de Facebook.O purtatoare de cuvant a Pizza Hut International si-a cerut scuze."Acest act este total nepotrivit si nu reprezinta valorile marcii noastre", a raspuns ea.Peste 850.000 de palestinieni au fost inchisi de catre Israel dupa ocuparea, in 1967, a teritoriilor pe care locuiau, potrivit liderilor palestinieni. Grevistii foamei cer conditii mai bune de detentie si mai multe vizite din partea familiei sau a medicilor.