Dezastru in sectorul sanatatii din Venezuela: Lipsesc 85% dintre medicamente, iar anul trecut au murit 11.500 de bebelusi

Bebelusi in cutii de carton in maternitatile din Venezuela

Statisticile, facute publice dupa o pauza de aproape doi ani de guvernul de stanga al presedintelui Nicolas Maduro, arata si salturi in cazul unor boli precum difteria si Zika.Recesiunea si controlul capitalului au redus atat productia locala cat si importurile, astfel incat venezuelenii se confrunta cu o penurie la toate categoriile de produse, de la orez la vaccinuri.In domeniul sanatatii, doctorii au emigrat in masa, rafturile farmacillor sunt goale, iar pacientii trebuie sa se multumeasca cu ingrijiri medicale de mana a doua, daca au acces pana si la acestea.O asociatie majora a farmacistilor spune ca sunt probleme de aprovizionare in cazul a circa 85% dintre medicamente.Statisticile pentru 2016 arata ca numarul deceselor copiilor de pana la un an a urcat cu 30,12%, pana la 11.466.In spitale lipsesc adesea echipamente de baza precum incubatoarele, iar femeile insarcinate se zbat sa manance bine sau sa faca rost de medicamente precum acidul folic, factori ce pot afecta sanatatea bebelusilor.Opozitia venezueleana a prezentat acum cateva luni imagini care aratau ca, din cauza crizei din spitale, bebelusii erau tinuti in cutii de carton in maternitati.