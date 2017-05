Donald Trump va oferi armament kurzilor din Siria, in ciuda impotrivirii ferme a Turciei

Material sustinut de EximBank

In urma cu 12 ani, la Cluj, se lansa pe piata o companie de servicii energetice axate pe eficienta si dezvoltare durabila, concepte care, la vremea respectiva, ramaneau in peisajul societatii romanesti in sfera discutiilor. Andrei Ceclan si Claudiu Boca dezvoltasera ideea in facultate, sursa de inspiratie fiind un curs si un ”profesor vizionar”. Au plecat la drum fara experienta sau cunostinte de afaceri, insa decisi sa se dezvolte oferind eficienta energetica si, in acelasi timp, sa contribuie la bunastarea si dezvoltarea sanatoasa a economiei romanesti.