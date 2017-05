SUA: Un tunel cu materiale radioactive s-a prabusit intr-o uzina nucleara din Washington, sute de angajati au fost evacuati

Angajatii uzinei Hanford Site, la circa 300 kilometri sud-vest de Seattle, au fost evacuati si celor care se aflau in cladirile mai indepartate li s-a cerut sa se "asigura ca sistemele de ventilare sunt inchise" si sa se "abtina sa manance si sa bea".Autoritatile au precizat ca nu exista semne de scurgeri radioactive.Uzina Hanford a fost folosita pentru producerea plutoniului utilizat in cele doua bombe lansate deasupra Japoniei in 1945.Ulterior, productia nucleara a crescut in perioada razboiului rece, dar ultimul reactor a fost inchis in 1987.