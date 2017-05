​Directorul NSA: Americanii i-au informat pe francezi despre atacul cibernetic asupra echipei de campanie a lui Macron, atribuit Rusiei

"Am observat activitatea ruseasca. Am discutat cu omologii nostri francezi inainte de anuntul public al evenimentelor care au fost atribuite public week-end-ul trecut si le-am avertizat, 'Ascultati, observam ca rusi sunt in curs de a penetra unele dintre infrastructurile noastre'", a declarat amiralul Mike Rogers, directorul NSA, serviciu de interceptare si de spionaj al SUA, intr-o audiere la Senatul american."Iata ce am observat, cum va putem ajuta?", a continuat Rogers, care conduce si comandamentul cibernetic al SUA.Amiralul Rogers a precizat ca serviciile sale sunt in contact, de aceeasi maniera, cu britanicii si germanii, unde vor avea loc de asemenea alegeri in acest an.Mii de mesaje si documente ale echipei lui Emmanuel Macron au fost difuzate pe retelele sociale vineri seara, inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Franta.Parchetul din Paris a deschis o ancheta.