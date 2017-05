Statul Islamic a postat pe internet o inregistrare video cu decapitarea unui presupus ofiter rus de informatii capturat in Siria

Ministerul rus al Apararii si FSB nu au putut fi contactate pana in acest moment pentru a face vreun comentariu pe marginea incidentului.Inregistrarea video are 12 minute si prezinta un barbat imbracat intr-o salopeta neagra, ingenuncheat intr-un peisaj desertic, care ii indeamna pe alti agenti rusi sa se predea."Acest idiot a crezut promisiunile statului lui ca nu-l va abandona daca va fi capturat", spune barbatul din inregistrare, inainte de a fi decapitat de un barbat cu barba.Inregistrarea video a fost postata pe internet in ziua in care Rusia sarbatoreste victoria din 1945 asupra Germaniei naziste.