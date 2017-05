Fostul premier socialist Manuel Valls va candida la alegerile parlamentare din Franta din partea En Marche!

Manuel Valls l-a sprijinit pe Emmanuel Macron si in turul II al alegerilor prezidentiale, anuntand ca va vota pentru candidatul En Marche! pentru a o impiedica pe lidera extremei dreapta, Marine Le Pen, sa castige alegerile.Emmanuel Macron a fost ministru al Economiei in Guvernul socialist condus de Manuel Valls, in perioada 2014-2016. Emmanuel Macron a fost promovat in politica de presedintele socialist Francois Hollande, care l-a numit consilierul sau pe probleme economice in anul 2012. Doi ani mai tarziu, Macron a fost numit ministru al Economiei in Guvernul socialist, fara sa fie membru al acestui partid. Politicile promovate de el in calitate de ministru al Economiei, mai degraba de dreapta, pro-piata, i-au nemultumit insa pe socialistii francezi. Macron a parasit Guvernul la inceputul anului 2016, in urma neintelegerilor majore cu Hollande si conducatorii partidului, el fiind adeptul unor politici care sa sprijine intreprinzatorii si economia privata.In aprilie 2016, Emmanuel Macron a fondat miscarea de centru En Marche!, o entitate intre partid politic si miscare cetateneasca, alaturi de care avea sa candideze si sa castige alegerile prezidentiale dupa doar un an - aceasta fiind prima functie publica la care a candidat vreodata.