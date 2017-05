7 din 18 migranti detinuti in SUA mor din cauza ingrijirii medicale necorespunzatoare

Constatarile facute de Human Rights Watch (HRW) si de Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC) vin in timp ce autoritatile americane sporesc detentia imigrantilor in SUA fara documente adecvate.Migrantii detinuti sunt supusi in mod sistematic unei "ingrijiri medicale mult sub standarde si periculoase" si sunt tratati de personal care acorda ingrijiri fara licente profesionale, arata raportul."Ingrijirea necorespunzatoare a detinutilor a contribuit la sapte decese" din cele 18 investigate de experti, in perioada 2012-2015, potrivit HRW si CIVIC.Spre exemplu, un barbat care a fost rapus de cancer a acuzat diferite simptome specifice timp de doi ani, insa a primit ingrijiri medicale doar cu o luna inainte de moartea sa. Potrivit raportului, barbatul a fost tratat anterior ultimei luni numai cu ibuprofen.La doar cateva zile dupa ce a fost investit in functia de presedinte al SUA, Trump a emis un ordin executiv menit sa tina migrantii in detentie pana cand cazurile lor sunt auzite.