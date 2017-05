Germania ar fi acordat azilor mai multor militari turci (presa)

Ministerul german de Interne nu a comentat inca informatiile, dar ziarul Suddeutsche Zeitung si televiziunile regionale WDR si NDR spun ca autoritatile ar fi dat un raspuns pozitiv cererilor unor cetateni turci.Ar fi vorba in special de militari turci ii NATO care se aflau in Germania inainte de a fi inlaturati de armata turca, potrivit surselor citate. Acestia dispun in general de pasapoarte diplomatice.De la lovitura de stat dejugata din iulie 2016, 414 militari, diplomati, judecatori si inalti functionari turci au cerut azil in Germania, potrivit cifrelor ministerului de Interne publicate de ministerul de Interne si citate de aceste ziare si televiziuni. Acest numar include si membrii familiilor lor.Tentativa de lovitura de stat a determinat o ampla epurare din partea presedintelui islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, in special in educatie, presa, armata si magistratura.