Cine este Brigitte Macron, viitoarea prima doamna a Frantei care a rasturnat toate codurile

Francezii au descoperit-o in aprilie 2016 in momentul in care Emmanuel Macron, niciodata ales si novice in politica, a lansat miscarea "En marche" in fruntea careia a reusit sa devina, la 39 de ani, cel mai tanar presedinte din istoria Frantei.De atunci, presa tabloida a tocat de multe ori acest cuplu atipic care a starnit curiozitatea, atat in Franta cat si in strainatate.Cea supranumita "Bibi" de apropiati a tinut prima pagina a ziarelor de zeci de ori, fotografiata de mana cu sotul sau, prin Paris, sau in costum de plaja, la mare ... Intotdeauna bine bronzata, aceasta blonda adepta a tinutelor chic si rock apare surazatoare si relaxata.Povestea sa cu Emmanuel Macron, pe care a povestit-o in repetate randuri, are accente de roman cavaleresc de dragoste.Intalnirea dintre cei doi a avut loc intr-un atelier de teatru pe care il conducea la un institut religios din Amiens, orasel din nordul Frantei: profesoara de litere, pe atunci in varsta de 39 de ani, a fost "total subjugata" de inteligenta tanarului sau elev, in varsta de 15 ani.Anul urmator, acesta incalca tabu-urile si ii declara dragostea. "La 17 ani, Emmanuel mi-a spus: 'orice veti face, va voi lua de sotia", a povestit ea.Cand zvonurile au inceput sa se raspandeasca, povestea nu a fost bine primita la Amiens, unde s-au nascut ambii. Cu atat mai mult cu cat profesoara, provenita dintr-o familie instarita, era deja casatorita si mama a trei adolescenti.In cartea sa, "Emmanuel Macron, un tanar barbat perfect", ziarista Anne Fulda afirma ca parintii Macron i-au cerut profesoarei sa nu se mai vada cu fiul lor pana cand acesta nu implineste 18 ani. "Nu pot sa va promit nimic", ar fi raspuns ea."Cand decid ceva, o fac", a povestit Brigitte Macron in "Strategia meteorului", un documentar consacrat sotului sau. In 2006, divorteaza de sotul sau, un bancher, si se casatoreste anul urmator cu viitorul presedinte. Se alatura acestuia la Paris: pe atunci, Emmanuel era un inalt functionar, inainte de a deveni bancher, si ea preda intr-un liceu catolic de excelenta.In timpul campaniei, a fost descrisa drept o femeie influenta, care il ajuta sa isi scrie discursurile, este prezentata la toate reuniunile electorale, uneori pe scena, pentru un sarut final in fata camerelor de luat vederi si in aplauzele simpatizantilor."Intotdeauna prezenta si chiar mai mult, fara de care nu as fi eu": in seara primului tur al alegerilor, Emmanuel Macron ii aduce un vibrant omagiu public, dupa ce a urcat pe scena alaturi de ea, mana in mana.Intr-o Franta in care sotiile presedintilor au cunoscut destine variate si adeseori dificile, cu misiuni nu foarte clare, Emmanuel Macron a anuntat ca doreste sa creeze un statut oficial de Prima doamna.Brigitte Macron, care are sapte nepoti, s-a pronuntat deja despre viitorul sau rol, evocand in special dorinta de a se implica in educatie, sprijinirea persoanelor cu handicap sau cultura."Ca profesoara, cunosc bine tinerii, este esential sa ii iei in considerare. Lupta mea va fi despre educatie, pentru a le oferi si altceva decat casa scarii. Daca ii abandonezi pe marginea drumului, acest lucru poate sa explodeze", spunea ea, anul trecut, pentru Paris Match.