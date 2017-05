Tarile baltice isi vor sincroniza retelele electrice cu UE prin intermediul Poloniei

Retelele electrice din tarile baltice sunt inca integrate in prezent cu cele din Belarus si Rusia.Rusia nu a taiat niciodata alimentarea cu energie electrica si nici nu a amenintat sa faca acest lucru, dar Lituania a inclus aceasta interconectare cu Rusia pe lista celor mai mari riscuri la adresa securitatii nationale.Decuplarea de sistemul rusesc, prevazuta initial pentru 2025, a fost intarziata in conditiile in care tarile au dezbatut daca sa isi sincronizeze sistemele folosind legatura Lituania - Polonia sau cabluri submarine pe linia Estonia - Finlanda.