​Alegeri Marea Britanie: Conservatorii premierului May, 49%, cu 22 de puncte peste laburisti

Studiul arata o crestere cu doua puncte a conservatorilor fata de sondajul de saptamana trecuta, in timp ce laburistii scad cu un punct, la 27 %. The Avansul conservatorilor este cel mai mare inregistrat vreodata la un sondaj ICM.Liberal-democratii sunt cotati cu 9%, in crestere cu un punct, in timp ce partidul anti-UE UKIP scade doua puncte, pana la 6%.Sondajul a fost realizat pe un esantion de 2.038 adulti in perioada 5 - 7 mai.