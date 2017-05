Angela Merkel saluta victoria spectaculoasa a lui Macron dar nu ia in discutie reducerea excedentelor comerciale ale Germaniei

Merkel l-a felicitat pe Macron pentru victoria "spectaculoasa" de duminica si a spus ca acesta "poarta sperantele a milioane" de oameni in Franta, Germania si in Europa."A condus o campanie pro-europeana curajoasa, a pledat pentru deschidere in lume si este ferm declarat pentru o economie sociala de piata", a spus ea, intr-o conferinta de presa.Cancelarul a salutat determinarea sa pentru continuarea reformelor economice."Mi-ar placea sa ajut, in special la reducerea somajului in Franta", a spus ea.Dar reducerea excedentelor comerciale ale Germaniei nu se pune in discutie."O parte a surplusului nostru la export este legata de calitatea produselor noastre", a precizat Merkel, intrebata despre sugestiile din timpul campaniei electorale potrivit carora Germania trebuie sa ajute celelalte economii europene prin majorarea importurilor."O alta parte este legata de politicile Bancii Centrale Europene pe care noi nu le putem influenta", a comentat Merkel. "Cresterea salariilor depaseste acum cresterea productivitatii si daca priviti in perspectiva surplusul se va reduce usor in anii urmatori".Merkel a precizat ca Macron este asteptat sa viziteze Germania cat de curand si asteapta sa asculte propunerile acestuia pentru a intari rolul Frantei in Europa.