​Erdogan anunta negocierea unei zone de liber schimb cu monarhiile din Golf

Intr-un interviu acordat agentiei publice kuweitiene KUNA, Erdogan, care va efectua marti o vizita in aceasta tara, a adaugat ca tara sa a stabilit "un dialog strategic de nivel inalt" cu cei sase membri ai Consiliului de Cooperare din Golf.Acest consiliu regrupeaza Arabia Saudita, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman si Qatar.Cei doi parteneri negociaza in prezent un proiect de acord pentru o zona de liber schimb, a spus presedintele turc.Schimburile comerciale intre CCG si Turcia sunt in prezent de circa 17 miliarde de dolari anual (fata de 1,7 miliarde dolari in 1999).In timpul acestei vizite, Erdogan si emirul Kuweitului, seicul Sabah al-Ahmad Al-Sabah, vor marca inceperea lucrarilor de extindere a aeroportului din Kuweit, un proiect de 4,3 miliarde de dolari realizat de compania turca Limak Holding.Acest proiect, care va tripla capacitatea de primire a aeroportului pana la 25 de milioane de pasageri in sase ani, marcheaza cel mai mare contract castigat de o companie turca in Kuweit.