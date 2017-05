Vom reduce imigratia la zeci de mii de persoane, spune Theresa May. Ultimele date arata ca in 12 luni au intrat in Regat 173.000 de imigranti

“Este important sa continuam - si vom continua - sa spunem ca intr-adevar vrem sa reducem imigratia la niveluri sustenabile, Noi credem ca acestea sunt de zeci de mii”, a spus May suporterilor lei din Londra.In ciuda faptului ca este o promisiune de campanie de cand partidul a ajuns la putere in 2010, tinta a fost ratata pana acum.Datele oficiale arata ca 273.000 de persoane (imigratie neta) au venit in Marea Britanie in cele 12 luni anterioare lunii septembrie 2016, cu 49.000 mai putin fata de anul anterior.“Bineinteles, dupa ce parasim UE vom avea sansa sa ne asiguram ca avem controlul granitelor noastre aici in Regatul Unit pentru ca vom putea sa ne stabilim regulile pentru oamenii care vin din Uniunea Europeana in UK”, a spus May.