Emmanuel Macron a primit mai multe voturi decat Marine Le Pen de la catolicii practicanti, de la protestanti si, fara surpriza, de la musulmani

Astfel, candidatul En marche! a obtinut 62% din voturile catolicilor si 71% in randul catolicilor practicanti (care merg la slujba cel putin o data pe luna).Fara nicio surpriza, presedintele ales inregistreaza scoruri mult mai mari in randul protestantilor (67%) si al musulmanilor (92%).Participarea catolicilor la scrutin a depasit media - 78% in general si 80% in randul practicantilor, depasind protestantii (76%) si musulmanii (62%).Sondajul Ifop a fost realizat online duminica, 7 mai, si plecand de la un cumul de interviuri realizate in perioada 4 - mai, pe un esantion de 4.330 de persoane cu drept de vot.