Lavrov: NATO a inghetat relatiile cu Rusia din cauza ca nu a reusit sa includa Ucraina pe orbita sa

"NATO s-a suparat pentru ca proiectul sau de absorbtie completa a Ucrainei in zona sa de influenta, precum si includerea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica si a Crimeii in planurile sale de incercuire militara a Federatiei Ruse au esuat", a afirmat Lavrov.Din aceasta cauza, potrivit lui Lavrov, cei din NATO "au inghetat tot ceea ce ne unea, inclusiv cooperarea in ceea ce priveste combaterea terorismului".In prezent, a spus el, Alianta incearca sa reia dialogul, dar "cu un enorm efort, invingand rezistenta unei minoritati agresive".Moscova este dispusa sa ia parte la acest dialog cu NATO, dar numai daca discutia se va derula pe baze de egalitate, respectarea reciproca a intereselor si gasirea unui echilibru intre acestea."Desigur, vom discuta conform agendei general acceptate si nu vom lua in discutie probleme de care uneori NATO are nevoie mai mult decat oricine altcineva", a adaugat ministrul rus.