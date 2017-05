Miscarea politica a lui Macron, En marche!, va fi redenumita "La Republique en marche" pentru alegerile parlamentare din iunie

"Sarcina noastra este imensa si ea presupune construirea inca de maine a unei majoritati adevarate, o majoritate puternica", a spus Macron, in fata simpatizantilor sai, reuniti duminica seara la Louvre. Un sondaj Kantar Sofres OnePoint pentru RTL, Le Figaro si LCI arata ca aproape un francez din doi (49%) doreste o coabitare.Deputatul Richard Ferrand, favorit pentru preluarea conducerii miscarii politice a lui Macron, a declarat duminica seara, la TF1: "Pentru a putea actiona, va trebui sa putem construi o majoritate in Adunarea Nationala". Secretarul general al "En marche!" a fost si care a anuntat ca miscarea va fi redenumita "La Republique en marche" in vederea alegerilor parlamentare.Ideea acestei schimbari de nume este sa permita presedintelui ales sa reuneasca tabere mai largi in jurul sau. "Vom extinde toate acestea", a spus Richard Ferrand, luni dimineata, la Europe 1, in conditiile in care miscarea politica intentioneaza sa propuna 50% candidati proveniti din societatea civila si 50% din lumea politica.