Igor Dodon a ordonat armatei sa expuna in centrul Chisinaului tehnica militara sovietica: Noi tinem minte si ne mandrim!

Acesta a anuntat, intr-un mesaj in limba rusa, intitulat "Acestea nu sunt Hummer-urile NATO", ca tehnica militara sovietica va fi expusa in PMAN incepand de duminica, 7 mai, pana miercuri."Nimic si nimeni nu ne va face sa uitam marea realizare a bunicilor si strabunicilor nostri! Noi tinem minte si ne mandrim!", a mai scris Igor Dodon. Militari ai armatei Republicii Moldova si ai SUA au participat , in perioada 3 mai - 20 mai 2016, la exercitiul "Dragon Pioneer 2016", desfasurat, in premiera, in Republica Moldova.Autovehiculele americane care au intrat in Republica Moldova in urma cu un an, au fost intampinate de protestatari din partidul socialistului pro-rus Igor Dodon.Dodon a acuzat prezenta soldatilor NATO in tara, el fiind insa atunci criticat de ministrul apararii, Anatol Salaru."Vreau sa-i spun lui Dodon ca razboiul s-a terminat in 45. Lumea demult a iesit din transee. Iesiti din transee!", spunea in urma cu un an Salaru.Una din primele masuri luate de Dodon dupa ce a ajuns presedinte a fost sa-l demita pe Salaru.