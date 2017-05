Nigeria: 82 de liceene din Chibok, rapite de Boko Haram in 2014, au fost eliberate

"Dupa negocieri indelungate, agentiile noastre de securitate au luat inapoi aceste fete in schimbul unor suspecti Boko Haram detinuti de autoritati", a precizat comunicatul, difuzat prin Facebook.Fetele eliberate sunt asteptate sa soseasca la Abuja duminica si vor fi primite de presedintele Muhammadu Buhari, adauga sursa citata.Biroul presedintelui nigerian a exprimat totodata "profunda recunostinta" pentru un numar de parti care au contribuit la eliberare, incluzand aici guvernul elvetian, Comitetul International al Crucii Rosii si alte ONG-uri locale si internationale.Relatata de mass-media din intreaga lume, aceasta rapire, din 14 aprilie 2014, a provocat un val de indignare in Nigeria si in lume, inclusiv pe Twitter, sub hashtagul #Bringbackourgirls.Din cele 276 de liceene rapite de Boko Haram, 57 au reusit sa fuga imediat, iar una dintre ele a fost gasita de armata in luna mai anul trecut.In octombrie 2016, 21 dintre fetele rapite au fost eliberate de Boko Haram in urma unor discutii cu guvernul intermediate de Crucea Rosie Internationala si guvernul elvetian.Boko Haram a prezentat pentru prima oara imagini cu prizonierele in mai 2014. Gruparea, al carei nume are sensul "educatia occidentala este un pacat", are ca scop crearea unui stat islamic independent.Insurectia Boko Haram a facut peste 20.000 de morti si a dus la stramutarea a 2,6 milioane de persoane din 2009, iar mii de civili sunt in continuare in mainile acestei grupari.Nord-estul Nigeriei ramane relativ inaccesibil din cauza conflictului si se confrunta cu o criza alimentara fara precedent.