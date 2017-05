Aproximativ 6.000 de migranti au fost salvati vineri si sambata din Marea Mediterana

Aproximativ 3.000 de migranti au fost salvati sambata, recuperati de nave ale Pazei de Coasta, ale Marine nationale, ale agentiei europene FRONTEX, precum si ale mai multor ONG-uri, se arata intr-un comunicat al Pazei de Coasta.O parte dintre acesti migranti au fost debarcati deja in Italia, in timp ce altii sunt inca pe drum, inclusiv 730 de oameni aflati la bordul Aquarius, nava Medecins sans Frontieres, asteptata duminica la Reggio Calabria.Vineri, 20 de operatiuni de salvare au permis recuperarea altor 3.000 de persoane care se aflau in barci pneumatice si in ambarcatiuni improvizate provenind din Libia si indreptandu-se catre Italia.Paza de Coasta libiana a salvat sambata aproape 170 de migranti, a caror ambarcatiuni plutea in deriva in Mediterana, in largul Tripoli, inca nu au reusti sa salveze si altii "din lipsa de mijloace".Vineri, in total 371 de migranti care incercau sa ajunga in Europa au fost salvati de pescari in largul orasului Zouara (vest), potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM).Italia si Libia au decis sa isi intensifice in ultimele luni colaborarea, in materie de lupta impotriva imigratiei ilegale.Obiectivul Guvernului italian, exprimat intr-un acord semnat in februarie cu Libia, este sa ofere sustinere umana si tehnica Pazei de Coasta libiene.In baza acestui acord, Italia a anuntat saptamana aceasta ca a livrat pe 21 aprilie doua vedete Libiei. Obiectivul este livrarea altor opt pana la sfarsitul lunii iunie.Aproximativ 37.000 de migranti au ajuns in Libia din Italia de la inceputul anului, un numar cu aproape 30% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trectu, potrivit Ministerului italian de Interne.Anul trecut, 181.000 de migranti, un record, au ajuns in Europa prin Italia. 90% dintre ei proveneau din Libia.