ANALIZA: Alegerile din Franta reprezinta momentul adevarului pentru Uniunea Europeana si euro

Soarta Uniunii Europene si a euro ar putea depinde de rezultatul alegerilor prezidentiale care au loc duminica in Franta, o victorie asteptata a candidatului pro-UE Emmanuel Macron urmand sa fie interpretata de pietele financiare ca un semn al scaderii riscurilor politice pe continent, relateaza Reuters, potrivit News.ro.





Un castig surpinzator al candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen ar amplifica riscul ca a doua mare economie din zona euro sa abandoneze moneda unica si chiar sa iasa din Uniunea Europeana.





Sondajele publicate vineri au aratat ca Macron conduce cu 62% la 38% in preferintele electoratului, dar investitorii sunt neincrezatori in astfel de cercetari, dupa socurile politice recente precum alegerea ca presedinte a lui Donald Trump in SUA si decizia britanicilor de a iesi din UE, de anul trecut.





Le Pen si-a temperat recent planurile de iesire din UE si zona euro, afirmand ca acestea nu sunt prioritare. Daca va castiga, euro se va deprecia imediat cu 5%, potrivit unui sondaj efectuat de Reuters in aceasta saptamana.





Niciun sondaj important nu anticipeaza victoria lui Le Pen, dar aceasta ar amplifica instabilitatea pe pietele financiare, in special a actiunilor, obligatiunilor si monedelor europene.





Un vot pentru Macron ar mentine situatia actuala.





"Anticipam ca Macron va castiga turul al doilea al alegerilor przidentiale. Acest rezultat ar trebui sa duca la scaderea rioscurilor politice in zona euro", a spus Valentin Marinov, analist la Credit Agricole.





Cresterea economica in zona euro va fi constanta, dar modesta in anul urmator, dar asta va depinde partial de venirea lui Macron la Palatul Elysee, arata un sondaj efectuat de Reuter luna trecuta, in randul analistilor.





Sondajele efectuate intre directorii de companii, publicate in aceasta saptamana, au aratat ca activitatile de afaceri s-au intensificat la inceputul trimestrului al doilea, ajungand in aprilie la cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, iar datele sugereaza ca redresarea economica este extinsa si sustenabila.





In Marea Britanie, cel mai mare risc este ca negocierile pentru iesirea din UE sa fie dificile.





Premierul Theresa May a convocat alegeri anticipate pentru 8 iunie, iar daca sondajele sunt corecte, Partidul Conservator are un avans considerabil fata de opozitie.





In acest caz, May va castiga un mandat solid pentru a-si impune viziunea pentru Brexit, care prevede iesirea de pe piata unica pentru mai multa libertate in impunerea propriilor legi, controlul imigratiei si propriile acorduri comerciale.