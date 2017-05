UPDATE Alegeri prezidentiale in Franta. Francezii sunt chemati sa isi acorde votul deciziv pentru viitorul presedinte: Emmanuel Macron sau Marine le Pen?

Taximetristii fac curse gratuite pentru cei care merg sa voteze.

Candidata Frontului National, Marin Le Pen, in varsta de 48 de ani, a reafirmat in saptamana de dinaintea alegerilor ca vrea sa retraga tara din Euro si ca spera ca cetatenii vor avea in buzunare o moneda nationala in doi ani de zile.





Pe de alta parte, candidatul "En Marche!" Emmanuel Macron, in varsta de 39 de ani, sustine ca vrea o Europa unita, o Europa care apara.

Francezii au inceput sa voteze. Francezii se asteapta ca aproximativ 25 la suta dintre algetori sa se abtina de la vot, potrivit Digi24.Pe teritoriul tarii, 66.546 de sectii de vot se vor deschide la ora locala 8.00 ( 9.00 ora Romaniei) si se vor inchide la ora locala 19.00 (20.00 ora Romaniei) - cu o ora mai tarziu decat la prezidentialele precedente, pentru a evita riscul divulgarii rezultatelor.In unele orase mari, sectiile vor ramane deschise pana la ora 20.00 (21.00 ora Romaniei).De asemenea, in unele colonii, Guadalupe, Guyana Franceză, Martinica, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon şi în Polinezia franceză, votul a inceput de sambata.Cetatenii francezi din Romania isi pot alege presedintele, duminica, in Bucuresti, Cluj-Napoca sau Iasi, orase in care au fost amenajate sectii de votare ce vor fi deschise intre orele 8,00 si 19,00.Peste 50.000 de poliţişti, jandarmi şi militari vor fi desfăşuraţi pentru a asigura securitatea în ziua scrutinului, dintre care 12.000 în aglomeraţia pariziană.Rezultatele oficiale definitive ale celui de-al doilea tur de scrutin vor fi publicate de Consiliul Constituţional cel mai târziu miercuri, la ora locală 20.00 (21.00 ora României).Cele mai noi sondaje de opinie il dau pe Emmanuel Macron invingator detasat in turul doi al prezidentialelor din Franta, cu 62% din optiuni fata de 38% pentru Marine Le Pen.