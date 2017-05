Alegeri prezidentiale in Franta. Cetatenii francezi din Romania isi pot alege presedintele, duminica, in Bucuresti, Cluj-Napoca sau Iasi

Cetatenii francezi din Romania isi pot alege presedintele, duminica, in Bucuresti, Cluj-Napoca sau Iasi, orase in care au fost amenajate sectii de votare ce vor fi deschise intre orele 8,00 si 19,00, informeaza Ambasada Frantei la Bucuresti, potrivit Agerpres.





Sectiile de votare sunt amenajate la Ambasada Frantei din Capitala, la Institutul Francez din Cluj-Napoca si la Institutul Francez din Iasi.





Emmanuel Macron si Marine Le Pen sunt cei doi candidati care se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale.





Peste 1.300 de cetateni francezi au votat in Romania si Republica Moldova - in circumscriptia consulara a Ambasadei Frantei la Bucuresti - in primul tur al Prezidentialelor Frantei, ce a avut loc pe 23 aprilie.





Rezultatele provizorii ale primului tur au fost publicate o zi mai tarziu, pe site-ul misiunii diplomatice de la Bucuresti.





Potrivit informatiilor publicate online, numarul de alegatori inscrisi, in primul tur, in circumscriptia consulara a Ambasadei Frantei la Bucuresti a fost de 2.551, numarul celor care au votat ridicandu-se la 1.346 (o rata de participare de 52,76 %) iar totalul voturilor exprimate a fost de 1.331.





Candidatul Emmanuel Macron a avut cele mai multe voturi in Romania si Republica Moldova - 524 (39,37%), urmat de Francois Fillon, cu 428 de voturi (32,16%), Jean-Luc Melenchon - 179 de voturi (13,45%), Marine Le Pen - 81 de voturi (6,09%), Benoit Hamon - 70 de voturi (5,26%) si Nicolas Dupont-Aignan - 23 de voturi (1,73%).





In ordinea descrescatoare a voturilor primite au urmat Francois Asselineau - 12 voturi (0,90%), Jean Lassalle - 7 voturi (0,52%), Philippe Poutou - 5 voturi (0,37%), Jacques Cheminade - 2 voturi (0,15%) si Nathalie Arthaud - niciun vot.





Cetatenii francezi de pe teritoriul Romaniei si Republicii Moldova au avut, in primul tur de scrutin, sectii de votare deschise in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Chisinau.