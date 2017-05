Cine este militantul pro-Trump care a distribuit documentele din "MacronLeaks"

Jack Posobiec, omul care a oferit vineri, 5 mai, intreaga vizibilitate documentelor piratate de pe serverele echipei de campanie a lui Emmanuel Macron, nu este un necunoscut. La Washington, el lucreaza pentru site-ul militant The Rebel, declarat ferm pro-Trump si pro-Marine Le Pen si care preia frecvent informatii false.Vineri seara, el a postat pentru cei 100.000 de abonati ai sai de pe Twitter un link spre sectiunea politica a 4chan, un gigant forum de imagini anonime unde se reunesc sustinatori ai lui Donald Trump si ai extremei drepte americane. Mesajul continea linkuri pentru descarcarea fisierelor din "MacronLeaks".Jack Posobiec este cel care a oferit acestor documente o vizibilitate importanta, in numai cateva ore, in intreaga presa de extrema dreapta americana, inainte ca alte organizatii, printre care si WikiLeaks, sa difuzeze la randul lor linkuri catre documente.Politic, Jack Posobiec refuza eticheta de "Alt-right" ("alternative right" - dreapta alternativa), o miscare americana de extrema dreapta, si o revendica pe cea de "Slavright" - o miscare de extrema dreapta situata in principal in Europa de Est si care este anti-islam, rasista si adepta a suprematiei albe.Cu putin timp inainte in cursul zilei de vineri, el a publicat o fotografie referitoare la intalnirea sa cu Milo Yiannopoulos, una dintre principalele figuri ale miscarii "Alt-right" americane, cunoscut pentru multiplele sale instigari rasiste si existe.Jack Posobiec apartine acestei sfere a extremei drepte militante foarte prezenta in online, alaturi de polemistul britanic Milo Yiannopoulos, fost editorialist la Breitbart, sau conspirationistul Paul Joseph Watson, membru al site-ului rusofil Prison Planet, foarte influent pe retelele sociale.