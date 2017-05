"MacronLeaks": Autoritatea electorala din Franta cere presei sa nu retransmita documentele

Aceasta instanta s-a reunit sambata pentru a "analiza consecintele atacului informatic care a vizat echipa de campanie a lui Emmanuel Macron", a informat autoritatea electorala intr-un comunicat. Mai multe zeci de mii de documente interne (emailuri, documente contabile...) din anturajul candidatului centrist au fost publicate vineri seara pe retelele sociale si retransmise masiv pe conturi apropiate extremei drepte, chiar cu putin timp inainte de incheierea campaniei electorale.Acest ultim atac neasteptat, survenit in ultimele ore ale unei campanii oficiale intre cele doua tururi plina de tensiune, a fost de asemenea calificat drept "destabilizare" de catre fostul ministru al Economiei, care o va infrunta duminica pe candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, in turul doi al prezidentialelor.Comisia electorala a subliniat ca "difuzarea sau retransmiterea unor astfel de date, obtinute in mod fraudulos si printre care, potrivit tuturor aparentelor, s-ar putea strecura si informatii false, este susceptibila sa primeasca o incadrare penala si tragerea la raspundere a autorilor faptelor"."Cu o zi inainte de incheierea procesului electoral..., (comisia) cere tuturor actorilor prezenti pe site-uri si retele sociale, in primul rand presei, dar in egala masura tuturor cetatenilor, sa dea dovada de responsabilitate si sa nu distribuie aceste continuturi, pentru a nu altera corectitudinea scrutinului, pentru a nu incalca interdictiile impuse de lege si pentru a nu se expune comisiei de infractiuni penale", a avertizat autoritatea electorala. In ultimele sondaje de opinie date publicitatii vineri , inainte de inchiderea campaniei oficiale, Emmanuel Macron continua sa fie cotat cu un avans considerabil, cu 61,5-63% din voturi, fata de 37-38,5% pentru Marine Le Pen.