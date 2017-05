Russia Today si Sputnik News au sugerat ca il vor da in judecata pe Emmanuel Macron, pentru transmiterea de informatii mincinoase

"Ne-am saturat de minciunile lor. Ii vom urmari (in justitie - n.r.)", a scris pe Twitter redactorul-sef al celor doua institutii media, Margarita Simonian, fara a preciza la ce procedura va recurge cu exactitate.In luna februarie, Macron a denuntat "atacuri repetate" pe site-ul sau de campanie, lansate in special din Ucraina, precum si propagarea de zvonuri sau de "declaratii defaimatoare" la adresa sa pe site-urile Sputnik si RT in franceza.Un purtator de cuvant al En Marche!, Benjamin Griveaux, a acuzat direct Moscova, sustinand ca puterea rusa "si-a ales candidatii", in special pe Marine Le Pen, reprezentanta Frontului National.Kremlinul a dezmintit categoric aceste acuzatii, sustinand ca nu a avut "niciodata intentia de a interfera cu afacerile interne ale unei tari".Fostul ministru al Economiei, Emmanuel Macron, a depus plangere joi, dupa ce rivala sa de extrema-dreapta a sugerat, in cursul unei dezbateri televizate, ca are conturi offshore in Bahamas.Anturajul lui Macron a declarat ca informatia a fost propagata masiv de conturi apropiate Sputnik si Russia Today si de alte site-uri favorabile presedintelui rus Vladimir Putin.Justitia franceza a deschis o ancheta pentru a identifica de unde provin zvonurile.Sputnik News a dezmintit vineri seara acuzatiile, subliniind intr-un comunicat ca nu a publicat nimic in acest sens in cursul dezbaterii de miercuri seara si ca a mentionat numai plangerea depusa de candidat, a doua zi. Agentia a precizat ca se va consulta cu avocatii sai in acest dosar.