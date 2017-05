Ucraina i-a interzis actorului american Steven Seagal intrarea pe teritoriul tarii timp de cinci ani

Actorul american a devenit astfel o alta figura pe lista neagra a personalitatilor culturale care nu mai sunt primite pe teritoriul Ucrainei, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Apostrophe. Secretarul site-ului a confirmat presei informatia, scrie The Guardian, citat de News.ro.In scrisoare se arata ca o astfel de decizie se ia atunci cand o persoana a "comis actiuni periculoase aduse societatii... care contravin intereselor mentinerii securitatii Ucrainei".Aceasta hotarare vine dupa ce actorul a primit cetatenia in Rusia. Presedintele Vladimir Putin i-a inmanat lui Seagal pasaportul rusesc si i-a spus ca spera ca "relatia lor personala sa ramana si sa continue" in timpul intalnirii de la Kremlin de anul trecut.Ucraina a interzis si intrarea reprezentantei Rusiei la concursul Eurovision, care va avea loc la Kiev saptamana viitoare.Steven Seagal, a carui bunica a trait in Vladivostock, un oras din estul indepartat al Rusiei, a efectuat numeroase calatorii in aceasta tara in ultimii ani. Cel mai recent, starul american a vizitat Peninsula Kamceatka si Insula Sahalin in luna septembrie 2016.In timpul acelei vizite, actorul a spus ca doreste sa petreaca mai multe luni pe an in Rusia, potrivit agentiei de presa Tass.Steven Seagal a calcat astfel pe urmele altor celebritati, precum actorul francez Gerard Depardieu, luptatorul american de arte martiale mixte Jeff Monson, pugilistul american Roy Jones si campionul american de snowboard Vic Wild, care au obtinut in ultimii ani cetatenia rusa.La inceputul anului 2016, Steven Seagal a primit si cetatenia sarba, dupa ce s-a oferit sa deschida o scoala de arte martiale in Belgrad.Steven Seagal, nascut pe 10 aprilie 1952, este un practicant de arte martiale, devenit celebru pe plan mondial in calitate de actor si producator al unor filme de actiune. El este detinatorul unei centuri negre 7 dani in aikido.