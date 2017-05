Liniste relativa in Siria, dupa acordul de "reducere a tensiunilor" care a intrat in vigoare la miezul noptii

Deocamdata nu exista informatii privind eventuale victime.Potrivit unor activisti petru drepturile omului, au avut loc bombardamente limitate in nordul Homs si la Hama, precum si in provincia Daraa, din sudul tarii.Detaliile planului care a intrat deja in vigoare urmeaza sa fie stabilite in urmatoarele saptamani.In zonele vizate, aflate in nordul tarii, ar urma sa fie oprite luptele dintre fortele guvernamentale si rebeli, iar situatia de pe teren ar putea fi monitorizata de trupe straine.Ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Aleksandr Fomin, sustine ca faptul ca acordul a fost sustinut de ONU, SUA si Arabia Saudita garanteaza implementarea sa.La Washington, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jeff Davis, le-a spus jurnalistilor ca deocamdata coalitia condusa de SUA in Siria nu si-a modificat operatiunile, dar a refuzat sa comenteze planul de reducere a tensiunilor.Prima si cea mai mare dintre zonele unde ar urma sa intre in vigoare acordul va fi provincial Idlib si districtele din jur - Latakia, Alep si Hama - cu o populatie totala de peste un milion de oameni, a precizat Ministerul rus al Apararii.Cu ajutorul Rusiei si militiilor sustinute de Iran, Guvernul sirian pare sa fi obtinut un avantaj in fata rebelilor, inclusiv in fata celor sustinuti de Turcia, SUA si monarhiile din Golf.Guvernul sustine planul de reducere a tensiunilor, dar a avertizat ca va continua sa lupte impotriva a ceea ce a descris drept grupari teroriste.Rebelii au respins acordul si sustin ca nu vor recunoaste Iranul drept garant al niciunui plan de incetare a focului.