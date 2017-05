Alegeri prezidentiale in Franta. Batalia finala, cu miza importanta pentru viitorul UE

Francezii sunt chemati duminica la urne sa isi aleaga presedintele, in turul decisiv. Dupa primul tur, centristul Emmanuel Macron s-a detasat de Marine Le Pen in preferintele cetatenilor, potrivit ultimelor sondaje de opinie. Miza alegerilor din Franta nu este doar fotoliul de presedinte, dar si viitorul Uniunii Europene.





Batalia finala a alegerilor din Franta ii are ca actori pe centristul Emmanuel Macron si pe reprezentanta extremei-drepte Marine Le Pen.





Le Pen a reafirmat in saptamana de dinaintea alegerilor ca vrea sa retraga tara din Euro si ca spera ca cetatenii vor avea in buzunare o moneda nationala in doi ani de zile. Prorpiu-zis, vrea sa inceapa o serie de negocieri cu UE pentru a schimba natura apartenentei Frantei la blocul comunitar.





Potrivit reprezentantei extremei-drepte, daca negocierile cu UE ar avea un rezultat multumitor, ia in calcul si ramanerea in bloc. Daca nu, va indemna alegatorii sa sprijine iesirea din UE, printr-un referendum.





Candidata Frontului National a declarat ca va incepe reformele UE imediat dupa ce a castigat, spunand ca aceste demersuri ar permite Frantei sa isi recastige suveranitatea nationala.





Totodata, Le Pen vrea sa scoata Hexagonul din Spatiul Schengen.





Pe de alta parte, candidatul miscarii ”En marche!”, Emmanuel Macron, a spus ca nu va ”continua cu Europa asa cum este”, in contextul delocalizarii uzinei Whirpool din Amiens in Polonia, miscare prin care s-ar inchide in iunie 2018 uzina din Franta.





"Nu putem avea o Europa care dezbate la zecimala fiecare subiect bugetar al fiecarei tari si care, atunci cand ai o tara membra a UE care se comporta ca Polonia sau ca Ungaria, pe subiecte legate de universitate sau de refugiati, de valorile fundamentale, decide sa nu faca nimic", a spus acesta subliniind ca vrea o Europa care apara.

Fostul bancher, care a servit ca ministru al Economiei, sustine o reforma a uniunii monetare, pentru ca Zona Euro sa isi poata crea propriul buget.





Macron este un sustinator al comertului liber si a facut campanie in favoarea acordului de liber-schimb UE-Canada, CETA.





El este, insa, prudent cand vine vorba de negocierea unor noi acorduri cu Europa, adaugand ca UE nu ar trebui sa isi sacrifice standardele privind securitatea, protectia sociala si mediul.





De asemenea, candidatul En Marche! s-a pronuntat impotriva reinstaurarii controalelor vamale in Europa, arata News.ro





Presedintele american, Donald Trump, care a lasat sa se inteleaga ca recentul atac terorist comis in Franta va fi in avantajul candidatei de extrema dreapta Marine Le Pen, va lucra cu presedintele "pe care francezii il vor alege".

"Nu l-am intrebat daca sustine un candidat in mod special, dar va pot spune ca presedintele va lucra cu persoana, oricare ar fi aceea, pe care o vor alege francezii", a declarat purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Huckabee Sanders, potrivit AFP.





Saptamana agitata pentru candidati





Vineri spre sambata, echipa de campanie a lui Emmanuel Macron a anuntat ca a fost tinta unui atac informatic "masiv" prin care e-mail-urile de campanie au fost publicate online cu cateva zeci de ore inainte ca francezii sa isi aleaga viitorul presedinte.





Aproape noua gigabytes de informatii ar fi fost publicate de un utilizator cu numele "EMLEAKS" pe platforma Pastebin, un site de distribuire a documentelor care ofera posibilitatea publicarii sub anonimat.





Pe de alta parte, sambata dimineata, Frontul National, partidul candidatei la presedintie Marine Le Pen, s-a plans autoritatilor electorale ca alegatorii din mai multe regiuni au primit facsimile rupte ale buletinelor de vot cu numele acesteia, in pachetul de informare de dinainte de alegeri, potrivit Reuters. Potrivit directorului de campanie, David Rachline, buletinele de vot ale contracandidatului erau intacte.





Tot cu cateva zeci de ore inainte de alegeri, Marine Le Pen a fost atacata cu oua de catre un grup de opozanti care scanda impotriva liderei extremei drepte, la o vizita efectuata la o companie de transport in Dol-de-Bretagne.









Emmanuel Macron si Marine Le Pen au participat saptamana aceasta la un meci electoral de doua ore si jumatate, timp in care si-au adresat insulte personale veninoase si s-au certat in privinta modurilor cum poate fi reparata economia Frantei si cum se poate lupta impotriva terorismului intr-o dura confruntare electorala inaintea turului doi al prezidentialelor ce va avea loc duminica, potrivit Guardian.





Macron a spus ca Le Pen este prost-informata, corupta, o nationalista periculoasa si o mincinoasa ”plina de ura” care ”se hraneste din suferinta Frantei” si care va aduce ”razboi civil” in tara.





In schimb ea a afirmat ca fostul ministru al economiei este un ”bancher ranjitor” arogant, rasfatat si fara inima care s-a inhaitat cu islamisti, superficial in privinta terorismului si care are intentia sa ”macelareasca Franta” in favoarea ”intereselor marilor companii”.





Cele mai noi sondaje de opinie il dau pe Emmanuel Macron invingator detasat in turul doi al prezidentialelor din Franta, cu 62% din optiuni fata de 38% pentru Marine Le Pen.





Alegatorii pot merge la una dintre cele 69.245 de sectii de vot deschise in Hexagon, in colonii si in strainatate.





Pe teritoriul tarii, 66.546 de sectii de vot se vor deschide la ora locala 8.00 ( 9.00 ora Romaniei) si se vor inchide la ora locala 19 (20 ora Romaniei) - cu o ora mai tarziu decat la prezidentialele precedente, pentru a evita riscul divulgarii rezultatelor.





In unele orase mari, sectiile vor ramane deschise pana la ora 20.00 (21.00 ora Romaniei).





In saptamana de dinaintea alegerilor, Macron a depus plangere pentru "propagare de stiri false" dupa ce rivala sa in cursa prezidentiala, Marine Le Pen, a insinuat ca ar detine "un cont offshore in Bahamas".