Alegeri prezidentiale in Franta: Echipa Macron anunta ca a fost victima unui atac informatic "masiv" / 9 GB de emailuri si alte informatii interne ar fi fost publicate pe Pastebin

Aproape noua gigabytes de informatii ar fi fost publicate de un utilizator cu numele "EMLEAKS" pe platforma Pastebin, un site de distribuire a documentelor care ofera posibilitatea publicarii sub anonimat. Nu a fost posibila identificarea imediata a responsabilului pentru publicarea informatiilor sau a autenticitatii informatiilor publicate.Intr-un comunicat, miscarea politica "EN Marche!" a confirmat atacul."Miscarea En Marche! a fost in aceasta seara victima unui atac masiv si coordonat care a dus la publicare in social media a diferite informatii interne", a afirmat En Marche! intr-un comunicat."Fisierele care circula au fost obtinute in urma cu cateva saptamani prin piratarea e-mailurilor personale si profesionale ale mai multor responsabili ai miscarii", a precizat En Marche!, adaugand ca aceste documente sunt toate "legale", potrivit AFP.La ora publicariii acestui articol, nici unul dintre documentele publicate pe site-ul PasteBin de utilizatorul "EMLEAKS" nu puteau fi accesat.Ministerul de interne francez a refuzat sa comenteze atacul. "Nici ministerul (de interne - n.r.), nici alt minister nu va comenta aceasta informatie, deoarece, potrivit legii, campania electorala s-a incheiat la miezul noptii", a afirmat un purtator de cuvant al guvernului, citat de Reuters.Doua noi sondaje il dau pe Emmanuel Macron invingator detasat in turul doi al prezidentialelor din Franta, cu 62% din optiuni fata de 38% pentru Marine Le Pen, potrivit Reuters.Cele doua sondaje (realizate de Odoxa si Harris Interactive) au fost realizate dupa ultima dezbatere televizata, dezbatere la capatul careia majoritatea francezilor l-au vazut castigator pe centristul Macron.