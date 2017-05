In UE fost ucise 658 de persoane in atacurile teroriste comise incepand din anul 2000

Conform documentului, circa 90 dintre victime au murit in urma unor actiuni sinucigase, iar jihadismul a devenit actorul cel mai mortal, atentatele islamistilor radicali fiind responsabile pentru aproximativ 545 dintre aceste victime, scrie Agerpres. Diferenta pana la 658 este reprezentata de victimele "terorismului nationalist", in special victimele atentatelor comise de gruparea terorista spaniola ETA.

Raportul mai releva ca in aceeasi perioada 1.029 europeni au murit in atentate comise in afara Uniunii Europene, fiind vorba mai ales de membri ai misiunilor de mentinere a pacii in 22 de state, iar cei mai multi sunt britanici, francezi si germani. Dintre aceste victime, 233 au murit in urma unor atacuri sinucigase.

Cele mai multe victime europene au fost in Afganistan, tara unde 632 de cetateni europeni si-au pierdut viata.

In ceea ce priveste atentatele comise in UE, in Spania s-au inregistrat cele mai multe victime din cauza atacurilor comise pe 11 martie 2004 asupra mai multor trenuri la Madrid, in timp ce Franta se evidentiaza pentru succesiunea recentelor atentate jihadiste.