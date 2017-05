Arabia Saudita relaxeaza sistemul de tutela masculina asupra femeilor

In Arabia Saudita femeile au nevoie de aprobarea unui barbat pentru a calatori, a studia sau a primi unele tratamente medicale.

Presa locala a scris insa in aceasta saptamana ca regele Salman a emis un ordin prin care femeilor li se permite sa beneficieze de servicii guvernamentale de educatie si sanatate fara acordul prealabil al unui tutore barbat - tata, sot sau fiu.

Aceasta inseamna ca, in anumite circumstante, femeile pot studia si avea acces la tratament spitalicesc, pot lucra in sectorul public sau privat si sa se reprezinte singure in instanta fara acordul unui tutore barbat, a explicat Maha Akeel, activista pentru drepturile femeilor si director in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice, cu sediul la Jeddah, scrie Agerpres.

"Acum cel putin se deschide usa pentru discutii despre sistemul de tutela", care este "neislamic si umilitor pentru femei" si un obstacol pentru drepturile acestora, a declarat Akeel pentru Fundatia Thomson Reuters.

Ordinul regal este cel mai recent dintr-o serie de masuri luate in Arabia Saudita pentru a include mai mult femeile in forta de munca, in contextul in care regatul isi propune diversificarea economiei si reducerea dependentei de petrol.

Tendinta a inceput in 2011, cand fostul rege Abdullah a permis accesul femeilor in consiliul consultativ guvernamental Shura. In prezent, femeile pot vota in alegerile municipale, se pot angaja in unele locuri de munca in servicii si li s-a permis sa concureze la Jocurile Olimpice pentru prima oara in 2012.

Cu toate acestea, Arabia Saudita este in continuare plasata pe locul 141 din 144 de state in clasamentul Global Gender Gap pe 2016, un raport al Forumului Economic Mondial privind inegalitatile dintre femei si barbati in ce priveste participarea economica si politica, sanatatea si educatia.