Franta: Un barbat cunoscut pentru radicalizarea sa a fost arestat in apropierea unei baze militare

Arestarea are loc cu doua zile inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale si in contextul in care amenintarea terorista este foarte ridicata in Franta.In jurul miezului noptii (10,00 GMT), o masina suspecta a fost descoperita in apropiere de baza aeriana 105 din Evreux, in Normandia, dovedindu-se ca apartinea unui barbat radicalizat, potrivit unei surse apropiate dosarului.Barbatul a fost arestat in jurul orei 3,00 GMT in apropierea masinii, a adaugat aceasta sursa.In seara de 20 aprilie, cu trei zile inainte de primul tur, un politist a fost ucis pe bulevardul Champs-Elysees, in centrul capitalei.Atacul a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic.