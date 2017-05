Cele mai inovative universitati din Europa

Principalele tendinte tehnologice europene provin, aparent, din marile capitale: Paris, Berlin sau Londra. Dar inima inovatiei europene nu se afla intr-o metropola, ci intr-un orasel vorbitor de olandeza, conform Reuters Pentru al doilea an consecutiv, cea mai inovativa universitate din Europa este KU Leuven din Belgia. Universitatea detine una dintre cele mai organizatii de cercetari si dezvoltare din lume. Cheltuielile universitatii pe partea de cercetare in anul 2015 au ajuns la 454 milioane de euro.Pe locul al doilea se situeaza Imperial College London, ai carei cercetatori au descoperit penicilina, au inventat fibra optica si au ajutat la dezvoltarea hologramelor.Cel de-al treilea loc este ocupat de University of Cambridge care, pe parcursul a 800 de ani de la infiintare, a oferit lumii 91 de laureati Nobel.Imediat sub podium regasim Universitatea Tehnica din Munchen, care a dezvoltat 800 de companii incepand cu anul 1990, care se ocupa inclusiv cu energiile alternative, semiconductoare sau nanotehnologii.