Obama il sprijina pe Emmanuel Macron in cursa prezidentiala din Franta

Barrack Obama a avut o interventie de ultimul moment in alegerile prezidentiale din Franta pentru a-l sprijini pe Emmanuel Macron, spunand ca "succesul Frantei este important pentru intreaga lume", potrivit The Guardian Macron, candidat de centru, o infrunta pe Marine Le Pen, candidata partidului de extrema-dreapta, Frontul National, in cadrul turului 2, la finalul saptamanii.Obama a declarat ca a ales sa isi declare sprijinul pentru Macron, intr-un video distribuit de candidatul francez pe Twitter, datorita importantei alegerilor."Nu planuiesc sa ma implic in multe alegeri acum ca nu mai trebuie sa candidez, dar alegerile din Franta sunt foarte importante pentru viitorul acestei tari si pentru valorile despre care ne pasa atat de mult", a afirmat Barrack Obama.