Schimb dur de replici intre China si Coreea de Nord, prin intermediul presei de stat: Phenianul vorbeste despre cosecinte grave, Beijingul acuza o "logica irationala"

Agentia oficiala nord-coreeana KCNA a publicat miercuri un editorial in care avertizeaza China fata de "consecintele grave" daca va pune la incercare rabdarea Phenianului.In replica, ziarul oficial chinez Global Times a criticat joi "logica irationala" a Phenianului.Acest schimb dur de replici in presa oficiala ilustreaza inca o data deteriorarea relatiilor dintre cele doua tari in ultimii ani.China ramane principalul sustinator economic si diplomatic al Phenianului, dar Beijingul nu-si mai ascunde acum exasperarea in fata ambitiilor nucleare si a comportamentului imprevizibil al vecinului sau, temandu-se de o criza regionala.Tensiunea a urcat cu inca un grad dupa suspendarea de catre China, in februarie, a importurilor de carbuni din Coreea de Nord, o sursa esentiala de valuta pentru regimul stalinist.Iar presa de stat chineza a scris recent ca sanctiuni si mai drastice vor fi impuse in cazul unui nou test nuclear, invocand necesitatea unei suspendari complete a programului nuclear si balistic al Coreei de NBord.Aceasta inasprire a tonului nu a trecut neobservata: un editorial publica miercuri seara de KCNA sub semnatura "Kim Chol" (probabil un pseudonim) a denuntat "remarci iresponsabile" si a asigura ca "nimicnu va face sa devieze Phenianul din cursa sa.Coreea de Nord "nu va cersi niciodata pentru mentinerea prieteniei Chinei, punand in pericol programul sau nuclear, care este la fel de important pentru tara ca si propria sa viata", spune autorul.Iar China nu trebuie sa puna la incercare rabdarea Phenianului, continua textul KCNA. "China ar face bine sa studieze consecintele grave care vor urma daca doboara de o maniera iresponsabila stalpul relatiilor Coreea de Nord/China".Contraofensiva Global Times a aparut rapid.Cotidianul, cu un ton nationalist si adeseori mai virulent decat guvernul chinez, a replicat joi ca editorialul KCNA nu este "nimic mai mult decat un articol hiperagresiv"."Dupa toate evidentele, Phenianul este prada unei logici irationale cand e vorba de programul sau nuclear", continua cotidianul.Dupa care a amenintat, pe un ton martial: China trebuie sa faca Phenianul sa stie "ca va reactiona de o maniera inedita daca efectueaza un nou test nuclear".In cele din urma, Beijingul a intervenit pentru a calma jocul."Pozitia Chinei este clara si constanta: ea consta in intretierea unei relatii de cooperare, amicala si de buna vecinatate cu Coreea de Nord", a spus Geng Shuang, purtator de cuvant al ministerului chinez al Afacerilor externe.