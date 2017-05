Macron a depus plangere pentru propagare de stiri false, dupa ce Marine Le Pen a sugerat ca are un cont offshore

"Nu vom ezita sa dam in judecata pentru defaimare pe oricine va raspand aceasta falsa informatie", potrivit surselor citate.O sursa apropiata dosarului spune ca plangerea vizeaza "elemente care circulau miercuri seara pe internet" despre o pretinsa evaziune fiscala in Bahamas.Parchetul din Paris a deschis o ancheta dupa aceasta plangere.Miercuri seara, in cadrul dezbaterii televizate dintre cei doi, lidera extremei dreapta Marine Le Pen a afirmat: "Sper ca nu vom afla ca aveti un cont offshore in Bahamas...". Candidatul centrist, fost bancher a carui avere mica a starnit semne de intrebare, a denuntat o "defaimare".Joi dimineata, Macron a dezmintit insinuarile si a denuntat "anunturi false si minciuni" provenite de la "site-uri cu legaturi cu interese rusesti".