Puerto Rico cere intrarea in faliment

Este cel mai mare faliment al unei entitati teritoriale declarat vreodata in Statele Unite dar nu prezinta un risc sistemic pentru sistemul financiar american.Supranumit uneori "Grecia Caraibelor", Puerto Rico a luat aceasta decizie la doua zile dupa incetarea unui moratoriu privind rambursarea creantelor sale."In fata realitatii calendarului si a eliminarii moratoriului (...), am luat decizia sa cer Comitetului de supraveghere ca Puerto Rico sa poata fi plasat sub protectia articolului 3 (Title III) pentru a putea lucra la un plan structurat privind rambursarea datoriei", a spus guvernatorul Ricardo Rossello, intr-o conferinta de presa.Puerto Rico are o datorie de peste 70 de miliarde de dolari si a ratat de mai multe ori onorarea creditelor. In iulie 2016, insula, care nu se putea plasa sub protectia aceleiasi legi ca si orasele americane, nu a putut rambursa o scadenta de doua miliarde de dolari.Votata de Congresul american la jumatatea anului 2016, legea Promesa permite, la articolul 3, ca teritoriul sa isi poata restructura datoria. Un comitet de supraveghere este insarcinat cu negocierile si a prezentat justitiei americane cererea de intrare in faliment la putin timp dupa declaratiile guvernatorului.Presedintele sau, Jose B. Carrion al III-lea, a explicat ca este necesar ca guvernul portorican sa se declare in faliment pentru a proteja interesele celor 3,5 milioane de locuitori si pe cele ale creditorilor.Potrivit termenilor acestei solicitari, Puerto Rico intentioneaza sa ramburseze aproape 800 de milioane de dolari anual, a precizat Ricardo Rossello.Altadata prospera, insula a intrat in declin economic in 2006 dupa terminarea scutirilor fiscale masive care atrasesera mari multinationale si au sustinut activitatea. De atunci, recesiunea economica si scaderea veniturilor au marit in continuu datoria publica.