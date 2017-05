Procurorul general mexican: SUA nu au reusit sa gaseasca nici macar un dolar din averea de 1 mld. de dolari a lui “El Chapo” Guzman

Dar, potrivit procurorului general al Mexicului, autoritatile din SUA ce-l investigheaza pe acest baron al drogurilor, acum incarcerat, nu au reusit sa gaseasca niciun dolar din castigurile ilegale ale lui Guzman.“Pana acum, autoritatile SUA nu au descoperit nici macar un dolar din bunurile lui El Chapo. Banii luni nu au fost gasiti pentru ca nu a folosit sistemul financiar”, a afirmat Raul Cervantes.Guzman, o celebritate in randul infractorilor dupa ce a evadat de doua ori din inchisori de maxima securitate, a fost capturat pentru a treia oara in ianuarie 2016 si extradat un an mai tarziu in Statele Unite.El este acuzat de o serie de infractiuni iar procurorii ar vrea sa confiste a peste 14 miliarde de dolari, venituri ilicite ale cartelului Sinaloa.