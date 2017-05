UPDATE Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a Marii Britanii, nu isi va mai indeplini indatoririle publice

Potrivit Palatului Buckinghan, Regina Elisabeta va continua sa-si desfasoare toate activitatile aferente functiei regale.Ducele de Edinburgh are 95 de ani, varsta inaintata fiind probabil motivul pentru care a decis sa se retraga din viata publica.“Printul Philip va merge la activitatile programate intre acest moment si luna august, atat singur cat si ca insotitor al Reginei. Ducele nu va mai accepta noi invitatii pentru vizite si actiuni, dar ar putea totusi alege sa mearga la anumite evenimente publice din cand in cand”, potrivit Palatului de Buckingham.“Ducele de Edinburgh este mentor, presedinte sau membru a peste 780 de organizatii, cu care va fi asociat in continuare, desi nu va mai juca un rol activ prin prezenta la evenimente”, precizeaza sursa citata.“Maiestatea sa va continua sa-si desfasoare integral programul de actiuni oficiale cu sprijinul membrilor Familiei Regale”, mai precizeaza Palatul Buckingham.Anuntul vine dupa ce principalii aghiotanti ai Reginei au convocat intregul staff pentru o intalnire de urgenta in aceasta dimineata.