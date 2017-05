Cea mai veninoasa dezbatere prezidentiala din istoria Frantei, intre "mincinoasa plina de ura" si "bancherul fara inima"

Meciul electoral de doua ore si jumatate a consemnat mai multe invective decat in orice alta dezbatere electorala din istoria prezidentialelor franceze.Macron a spus ca Le Pen este prost-informata, corupta, o nationalista periculoasa si o mincinoasa “plina de ura” care “se hraneste din suferinta Frantei” si care va aduce “razboi civil” in tara.In schimb ea a afirmat ca fostul ministru al economiei este un “bancher ranjitor” arogant, rasfatat si fara inima care s-a inhaitat cu islamisti, superficial in privinta terorismului si care are intentia sa “macelareasca Franta” in favoarea “intereselor marilor companii”.La un moment dat, dupa un atac prelungit in care o acuza pe adversara sa ca minte publicul francez, Macron si-a pierdut cumpatul: “Imi pare rau Doamna Le Pen, Franta merita mai mult decat pe Dumneavoastra”.Imediat dupa ce Le Pen a parasit studiourile TV, acuzandu-l pe Macron de “minciuni si agresiune”, un sondaj fulger realizat de Elabe a arata ca o majoritate clara a votantilor considera ca Macron a fost cel mai convingator.