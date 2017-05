VIDEO ​Venezuela: Un mort si peste 180 de raniti, printre care sase deputati, dupa noi proteste violente

Mobilizarea a mii de sustinatori ai opozitiei, care incercau sa ajunga in vestul capitalei Caracas, spre sediul Parlamentului, s-a incheiat cu o puternica infruntare cu fortele de securitate, care au folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc pentru a dispersa multimea de pe principala artera a orasului.Violenta a crescut atunci cand un grup de manifestanti mascati au inceput sa arunce cu pietre si cocktailuri Molotov inspre efectivele politiei si garzii nationale.Coalitia de opozitie MUD ( Mesa de la Unidad Democratica) a precizat ca deputatii Julio Montoya, Gaby Arellano, Miguel Pizarro, Ivlev Silva, Williams Davila si Freddy Guevara, prim-vicepresedinte al Parlamentului, au suferit diverse leziuni in timpul manifestatiei de miercuri din Caracas.Opozitia venezueleana a iesit de cateva zile in strada pentru a protesta decizia presedintelui Nicolas Maduro de a crea un nou superorganism intitulat "adunarea constituanta" o mutare despre care spun ca este menita sa-l mentina la putere prin evitarea alegerilor.Dupa o luna de proteste aproape zilnice care cer alegeri generale, Maduro a anuntat luni infiintarea unei adunari populare ce are puterea de rescrie constitutia.Guvernul sau a spus ca opozitia promoveaza violentele de strada si refuza dialogul, asa ca nu are alta solutie decat sa reformeze radical structura de putere a Venezuelei pentru a aduce pace sociala.Inamicii lui Maduro, un fost sofer de autobuz ajuns acum sa fie acuzat ca s-a transformat in dictator, spun ca el de fapt intentioneaza sa puna in noua adunare oamenii sai pentru a evita alegerile, pe care probabil le-ar pierde din cauza dezastrului economic din tara.Alegerile regionale, programate sa aiba loc anul trecut, nu au fost convocate inca iar alegerile prezidentiale ar trebui sa se desfasoare anul viitor.