Marine Le Pen si Emmanuel Macron s-au confruntat miercuri seara in singura dezbatere fata in fata inainte de turul II al alegerilor prezidentiale din Franta

Dezbaterea a inceput cu declaratii de deschidere, in care fiecare candidat l-a atacat pe celalalt. Le Pen a evidentiat legatura dintre Macron si Francois Hollande, sub presedintia caruia acesta a ocupat functia de ministru al economiei."Domnul Macron este candidatul unei globalizari salbatice", a spus Marine Le Pen, portretizandu-se in calitate de aparator al micilor intreprinderi si al fermierilor si pe Macron drept un finantator fara suflet, care serveste intereselor intreprinderilor mari si ale UE. Aceasta a declarat ca Macron va promova un "razboi capitalist al tuturor impotriva tuturor"."De 40 de ani, am avut Le Pens care au candidat la presedintie", a spus Macron, referindu-se la tatal acesteia, Jean-Marie Le Pen, care a fondat Frontul National de extrema dreapta si care a candidat pentru functia de presedinte in 2002.Prima intrebare a vizat economia, in special problema reprezentata de rata somajului, care este deosebit de mare in randul tinerilor. "Trebuie sa oferim intreprinderilor noastre mici si mijlocii oportunitatea de a crea mai multe locuri de munca", a declarat Macron."Strategia dumneavoastra este pur si simplu sa spuneti o multime de minciuni si sa evidentiati tot ce este gresit in tara, dar nu propuneti nimic concret", a mai spus acesta, referindu-se la Marine Le Pen."Nu va ganditi la cele mai bune interese ale natiunii. Va aparati interesele private", a fost raspunsul lui Le Pen.Conversatia s-a indreptat apoi spre fabrica de uscatoare Whirpool din Amiens, orasul natal al lui Macron, care este amenintata de inchidere.Le Pen a facut o vizita surpriza la fabrica saptamana trecuta, in timp ce Macron se intalnea cu lideri sindicali; unii muncitori l-au vorbit de rau pe Macron, desi acesta este preocupat de problemele lor.Dezbaterea a avut, apoi, ca subiect investitiile guvernamentale in marile companii. Macron a spus ca Le Pen se joaca cu alegatorii propunand un fond de investitii suveran, despre care a afirmat ca deja exista."Nu te juca cu mine", a spus, brusc, Le Pen."Nu ma joc cu tine - este trist", a replicat Macron. "In ceea ce priveste Whirpool, nu propuneti nimic".Emmanuel Macron si Marine Le Pen sunt cei doi candidati la presedintia Frantei care se vor confrunta in turul final al alegerilor prezidentiale, care va avea loc pe 7 mai.