Intr-un videoclip in care se lauda cu realizarile sale in primele 100 de zile in functie, Donald Trump eticheteaza televiziunile importante drept “fake news”, motiv pentru care CNN a refuzat sa vanda timpul de difuzare al presedintelui pentru a difuza reclama, scrie The Washington Post









Clipul video transmite ca America a vazut foarte rar un asemenea succes in doar 100 de zile, iar presedintele Trump si-a atins in aceasta perioada mai multe promisiuni din campania electorala. Cu toate acestea, arata clipul, americanii nu ar avea de unde sa stie privind stirile, moment in care apare un mesaj grafic de “fake news”.









“CNN a cerut ca agentul de publicitate sa inlature graficul fals ca mass-media este “fake news”, a spus canalul TV intr-o declaratie.

“Mass-media nu este o stire falsa si, prin urmare, clipul publicitar este fals si prin politica noastra vom accepta doar daca acel grafic este sters”.





Mesajul grafic de “fake news” la care se refera CNN apare pe o imagine divizata care ii prezinta pe Andrea Mitchell de la NBC, Wolf Blitzer de la CNN, Rachel Maddow de la MSNBC, George Stephanopoulos de la ABC si Scott Pelley de la CBS.





Potrivit unui sondaj de opinie realizat de CNN si Fox News, Donald Trump este cel mai putin popular presedinte american din istoria recenta, dupa 100 de zile.









44% dintre americani aproba actiunile lui Trump, in timp ce 54% le dezaproba. Donald Trump sta mai prost decat predecesorii sai, Barack Obama (care se bucura de 62% incredere dupa acelasi intreval de timp) si Gerorge W. Bush, cu 63%,.