Ministrul britanic pentru Brexit: Nu vom plati 100 de miliarde de euro pentru a parasi UE

"Nu vom plati 100 de miliarde. Ce trebuie sa facem este sa discutam in detaliu care sunt drepturile si care sunt obligatiile", a spus Davis, pentru televiziunea ITV.Acesta a precizat ca guvernul britanic nu a vazut inca o cifra oficiala din partea UE in ceea ce priveste factura de divort.Potrivit FT, in urma cererilor din partea statelor membre, negociatorii europeni au revizuit calculele initiale in sensul maximizarii facturii pe care o doresc platita de catre britanici, incluzand plati pentru agricultura si administratia europeana in 2019 si 2020.