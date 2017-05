Trump si Putin au discutat la telefon despre Siria si Coreea de Nord/ Posibila intalnire intre cei doi lideri in iulie

Casa Alba declara ca Donald Trump si Vladimir Putin au discutat joi sa coopereze pentru a stopa violenta din Siria, in prima lor conversatie telefonica de dupa atacurile aeriene americane din Siria care au incordat relatiile diplomatice dintre SUA si Rusia, potrivit Reuters.Administratia prezidentiala americana a afirmat ca cei doi lideri s-au pus de acord cu faptul ca "toate partidele trebuie sa faca tot posibilul pentru a opri violenta din Siria" si ca acestia au discutat si despre cooperarea impotriva altor fundamentalisti islamici din Orientul Mijlociu.Raportul arata de asemenea si ca presedintii celor doua state "au vorbit despre rezolvarea situatiei extrem de periculoase din Coreea de Nord".Kremlinul declara ca Putin si Trump au cazut de acord despre o posibila intalnire in luna iulie, in contextul Summitului G20 din Hamburg si ca vor incerca sa consolideze instabila incetare a focului din Siria.Raportul Kremlinului intareste declaratia administratiei americane in legatura cu problematica Coreei de Nord spunand ca se vor face eforturi pentru un progres diplomatic in acea zona.