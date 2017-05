SUA: Un republican influent ataca noua lege a serviciilor medicale

Fostul presedinte al comisiei Casei Albe care a redactat legislatia de abrogare si inlocuire a unor parti semnificative din Legea Ingrijirii Accesibile, cunoscut ca Obamacare, s-a declarat impotriva noului proiect, spunand ca masurile ii favorizeaza doar pe cei cu conditii medicale preexistente, potrivit New York Times Fred Upton, membru in Camera Reprezentantilor din partea statului Michigan, a declarat la un post de radio local faptul ca "nu sustine legea cu aceste prevederi", in contextul in care purtatorul de cuvant al Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, insista ca legislatia va proteja bolnavii.Declaratiile lui Upton, un republican influent pe partea de servicii medicale, au fost o lovitura importanta la nivelul Partidului Republican, tinand cont ca liderii politici se confrunta cu o ofensiva violenta din partea grupurilor care sprijina programul Obamacare.