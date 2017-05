FBI recunoaste ca o traducatoare cu cea mai inalta autorizatie de securitate a fugit in Siria si s-a maritat cu un jihadist ISIS

De asemenea, agentia sustine ca a "facut mai multi pasi intr-o varietate de domenii pentru a identifica si reduce vulnerabilitatile de securitate" dupa acest incident.Jurnalistii CNN sunt primii care au publicat investigatia, dezvaluind ca Daniela Greene si-a mintit angajatorii atunci cand a plecat in 2014 spre Siria.Traducatoarea in varsta de 38 de ani si-a petrecut ultimii doi ani in spatele gratiilor dupa ce s-a intors in Statele Unite, la doar cateva saptamani dupa ce se casatorise cu Denis Cuspert, un rapper german devenit recrutor pentru jihadistii Statului Islamic.In februarie 2015, executivul american l-a introdus pe lista teroristilor internationali, iar rapperul german a aparut inclusiv intr-un videoclip de propaganda in care tine un cap proaspat decapitat.Greene lucra pentru filiala din Detroit a Biroului Federal de Investigatii si in ianuarie 2014 a primit sarcina de a-l investiga pe Cuspert.Sase luni mai tarziu, agenta fluenta in germana a calatorit in Siria pentru a se marita cu jihadistul ISIS.Insa, Greene le-a spus superiorilor ierarhici ca pleaca pentru a-si vizita parintii in Germania, desi ea este originara din Cehoslovacia.Agenta FBI a calatorit in schimb in Turcia si a traversat cu ajutorul unor jihadisti granita spre Siria.Desi Greene era casatorita in acel moment cu un militar american, aceasta s-a maritat in iunie 2014 si cu Denis Cuspert, cunoscut sub numele de scena Deso Dogg sau numele jihadist Abu Talha al-Almani.Traducatoarea a avut imediat dubii cu privire la noul ei sot."Chiar am facut o gramada de mizerii de data asta. Am plecat si nu ma pot intoarce inapoi. Sunt intr-un mediu extrem de dificil si nu stiu cat timp voi rezista aici, dar nu conteaza, este putin cam tarziu", a scris agenta unui prieten din Statele Unite.Dupa doar o luna in Siria, aceasta a fugit din nou si s-a intors in SUA.Greene a marturisit ca i-a spus lui Denis Cuspert ca este vizat de o ancheta a FBI.Nu exista informatii despre cum a reusit femeia sa fuga din teritoriile controlate de jihadistii Statului Islamic.In decembrie 2014, aceasta a pledat vinovata pentru marturii mincinoase cu privire la terorism international si a primit doi ani in spatele gratiilor.Daniela Greene lucreaza in prezent ca hostess la un hotel din Statele Unite.Procurorii i-au catalogat actiunile drept oribile si au sustinut ca merita o pedeapsa severa, dar aceasta a obtinut o intelegere in schimbul unei colaborari totale cu FBI.Avocatul Shawn Moore a descris-o drept o femeie inteligenta, articulata, dar naiva.