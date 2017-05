Liberia, afectata de o noua boala neidentificata, care a ucis 12 oameni in mai putin de 10 zile / Infectia, testata negativ la Ebola

De la Geneva, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat si ea noi cazuri ale acestei boli, primii bolnavi fiind inregistrati in provincia Sinoe, in sud-estul Liberiei.In prezent se deruleaza analize pentru a identifica boala, testata negativ la virusii Ebola si Lassa."Bilantul total este acum de 21 de persoane bolnave, dintre care 12 au murit incepand de duminica, 23 aprilie", a declarat un purtator de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic.Un purtator de cuvant al ministerului liberian al Sanatatii, Sorbor George, a precizat ca boala a juns in Monrovia."Un barbat a venit din Sinoe pentru a participa la o inmormantare in Monrovia si s-a imbolnavit. A avut aceleasi simptome" ca cele inregistate in Sinoe, "si mai tarziu a murit", a explicat el.Liberia este una dintre cele trei tari afectate sever de febra Ebola in Africa de Vest intre 2013 si 2016. Epidemia a fost declarata terminata in regiune in iunie 2016, dupa ce a ucis peste 11.300 de oameni, peste 99% in Guineea, Liberia si Sierra Leone.